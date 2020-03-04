В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса

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Программу работы сведут к одному формальному заседанию с участием постоянных представительств

Генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение об изменениях в программе 64-и сессии Комиссии по положению женщин из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на вице-председателя комитета по информации ООН Олега Николенко в Facebook.

Он отметил, что на следующей неделе около 12 тыс. участников из разных уголков мира должны были обсуждать вопросы гендерного равенства.

"Первой жертвой COVID19 в ООН стала 64-я сессия Комиссии по положению женщин. Из-за угрозы распространения вируса Генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение свести программу работы до одного формального заседание с участием постоянных представительств. Все параллельные мероприятия отменены", - сообщил Николенко.

РБК-Украина писало, что руководство группы МВФ и Всемирного банка договорились провести традиционные "весенние встречи" 2020 года в виртуальном формате из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут, как и планировалось, с 24 июля по 9 августа. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета после обсуждения угрозы нового типа коронавируса.