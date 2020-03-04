ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса

Новости » Политика     04.03.2020 - 06:56
В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/unisgeneva)

Программу работы сведут к одному формальному заседанию с участием постоянных представительств

Генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение об изменениях в программе 64-и сессии Комиссии по положению женщин из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на вице-председателя комитета по информации ООН Олега Николенко в Facebook.

Он отметил, что на следующей неделе около 12 тыс. участников из разных уголков мира должны были обсуждать вопросы гендерного равенства.

"Первой жертвой COVID19 в ООН стала 64-я сессия Комиссии по положению женщин. Из-за угрозы распространения вируса Генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение свести программу работы до одного формального заседание с участием постоянных представительств. Все параллельные мероприятия отменены", - сообщил Николенко.

В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса

РБК-Украина писало, что руководство группы МВФ и Всемирного банка договорились провести традиционные "весенние встречи" 2020 года в виртуальном формате из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут, как и планировалось, с 24 июля по 9 августа. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета после обсуждения угрозы нового типа коронавируса.

ВОЗ предупреждает о глобальном дефиците медоборудования для борьбы с коронавирусом Число погибших в США от коронавируса возросло до девяти
Новости Украины ООНКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь