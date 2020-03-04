ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООН обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус

Новини » Політика     04.03.2020 - 06:56
В ООН обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com/unisgeneva)

Програму роботи зведуть до одного формального засідання за участі постійних представництв

Генеральний секретар та держави-члени ООН прийняли рішення про зміни в програмі 64-та сесії Комісії зі становища жінок через поширення коронавірусу в світі. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на віце-голову комітету з інформації ООН Олега Ніколенка у Facebook.

Він зазначив, що наступного тижня близько 12 тис. учасників із різних куточків світу мали обговорювати питання гендерної рівності.

"Першою жертвою COVID19 в ООН стала 64-та сесія Комісії зі становища жінок. Через загрозу поширення вірусу Генеральний секретар та держави-члени ООН прийняли рішення звести програму роботи до одного формального засідання за участі постійних представництв. Усі паралельні заходи скасовано", - повідомив Ніколенко.

В ООН обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус

РБК-Україна писало, що керівництво групи МВФ і Світового банку домовилися провести традиційні "весняні зустрічі" 2020 року у віртуальному форматі через спалах коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться, як і планувалися, з 24 липня по 9 серпня. Таке рішення ухвалив виконком Міжнародного олімпійського комітету після обговорення загрози нового типу коронавірусу.

ВООЗ попереджає про глобальний дефіцит медобладнання для боротьби з коронавірусом Кількість загиблих у США від коронавіруса зросла до дев'яти
Новини України ООНКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся