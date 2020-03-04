ВОЗ предупреждает о глобальном дефиците медоборудования для борьбы с коронавирусом

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ВОЗ попросила компании увеличить производство медоборудования на 40%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также ВОЗ попросила компании и правительства увеличить производство на 40% по мере роста числа случаев смерти от респираторных заболеваний.

Вирус продолжал распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, и несколько стран сообщили о своих первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.

РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения назвали основные различия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа.