Олимпиада в Токио состоится в намеченные даты

Иллюстративное фото (olympic.org)

Отменить Игры может только МОК

Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся, как и планировалось, с 24 июля по 9 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета после обсуждения угрозы нового типа коронавируса.

"Контракт Токио на проведение Олимпиады предусматривает право отложить проведение соревнований до конца года. Но отменить Игры может только МОК", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены или переноса мероприятия.

Как сообщало РБК-Украина, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. В ВОЗ заявляли,что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса игр.

Напомним, из-за коронавируса в Китае было отложено этап Формулы-1, который должен был пройти в этой стране.