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"Весенние встречи" МВФ и ВБ пройдут в виртуальном формате

Новости » Политика     04.03.2020 - 01:04
"Весенние встречи" МВФ и ВБ пройдут в виртуальном формате
Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Такое решение принято из-за вспышки коронавируса

Руководство Группы МВФ и Всемирного банка договорились провести традиционные "весенние встречи" 2020 года в виртуальном формате из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

В заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса говорится, что целью этих мер является обеспечивание здоровья и безопасности участников и сотрудников "весенних встреч".

Они отметили, что будут максимально использованы связанные с ИТ и виртуальными подключениями возможности для проведения необходимых консультаций с членами.

"Благодаря этому адаптированному формату, мы уверены, наши страны-члены смогут эффективно участвовать в решении актуальных глобальных экономических проблем на этих "весенних встречах", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых.

РБК-Украина писало, что директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает нецелесообразным ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики.

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