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ООН офіційно завершила місію в Малі, - Гутерреш

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Десятирічна Багатопрофільна комплексна місія Організації Об'єднаних Націй по стабілізації ситуації в Малі (MINUSMA) офіційно завершена. З 1 січня розпочався етап "ліквідації" Місії у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Як заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, згідно з Резолюцією Ради Безпеки миротворча місія у Малі (MINUSMA) до 31 грудня 2023 року завершила виведення контингенту з цієї африканської країни.

Під час несення служби у Малі за 10 років загинули 311 миротворців, та понад 700 отримали поранення, розповів він.

В ООН зазначили, що з 1 січня 2024 року розпочнеться етап "ліквідації" місії у Малі. Так, на об'єктах Гао та Бамако залишається скорочена команда під керівництвом Департаменту оперативної підтримки. Її задачею є нагляд за передачею майна країнам, які надіслали свої війська та поліцію в рамках Місії у Малі.

Також генсек ООН підтвердив зобов'язання Організації працювати з жителями Малі та тимчасовим перехідним урядом для відновлення конституційного порядку і сприяння миру, безпеці і сталому розвитку у країні.

Миротворча місія ООН в Малі

Нагадаємо, у червні тимчасова військова влада Малі попросила ООН вивести свої миротворчі сили.

 уряд Малі заявив, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну, оскільки її оголосили персоною нон грата.

Також повідомлялося, що перед тим 22 грудня 2023 року французькі війська, дислоковані в Нігері, покинули країну. Це ознаменувало кінець 10-річної операції в Сахельському регіоні Африки.

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