Малі надсилає главу місії ООН перед візитом Лаврова

Тимчасовий уряд Малі в неділю заявив, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну, оскільки її оголосили персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві йдеться, що рішення про висилку Гійома Нгефи-Атондоко Андалі було пов'язане з його нібито упередженим вибором свідків від громадянського суспільства для брифінгів Ради Безпеки ООН з Малі, останній з яких відбувся 27 січня.

У неділю МЗС Малі також повідомило, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає африканську країну цього тижня з дводенним візитом. Джерела в МЗС назвали візит відображенням загального бажання зміцнити зв'язки у сфері оборони та безпеки.

31 січня експерти ООН закликали до незалежного розслідування в Малі воєнних злочинів та злочинів проти людяності з боку обох цих сил.

Нагадаємо, хунта Буркіна-Фасо зажадала від Франції виведення військових із території країни протягом місяця. Влада також видворила посла Франції.

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