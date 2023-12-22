Кінець 10-річної операції. Франція вивела всі свої війська з Нігеру

Останні французькі війська, дислоковані в Нігері, сьогодні покинули країну. Це ознаменувало кінець 10-річної операції в Сахельському регіоні Африки.

Про це заявив лейтенант армії Нігеру Салім Ібрагім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

"Сьогоднішня дата знаменує собою закінчення процесу роз'єднання французьких військ у Сахелі (тропічний саванний регіон в Африці - ред.)", - сказав він.

Унаслідок відходу Франції з Нігеру в країні залишаються сотні американських військовослужбовців, а також деяка кількість італійських і німецьких солдатів.

"Франція заявила, що виведе з Нігеру близько 1500 солдатів і пілотів після того, як нові правлячі генерали колишньої французької колонії зажадали їхнього відходу після перевороту 26 липня", - пише видання.

Не перший випадок для Франції

Видання пише, що це був третій випадок менш ніж за 18 місяців, коли французькі війська були вислані з країн у Сахелі.

Вони були змушені покинути колишні колонії Малі торік і Буркіна-Фасо на початку цього року після військових переворотів і в цих країнах.

Усі три країни борються з джихадистським повстанським рухом, який спалахнув на півночі Малі 2012 року, а потім поширився на Нігер і Буркіна-Фасо.

Операція "Бархан"

Операція французьких збройних сил у Малі, Чаді, Буркіна-Фасо, Мавританії та Нігері проти ісламістських терористичних угруповань у цих країнах.

Французьким військовослужбовцям надавали підтримку військовослужбовці Великої Британії та Естонії. Під егідою місії ООН у Малі сприяння французьким військовослужбовцям також надавала Німеччина.

9 листопада 2022 року французький президент Еммануель Макрон оголосив про офіційне припинення операції в Сахелі.

Держпереворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли в заручники й оголосили про повалення влади.

Після цього новим главою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігеру звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.