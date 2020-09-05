В ООН обсудят ситуацию в Крыму и на Донбассе

В Генеральной ассамблее ООН включили в повестку дня 75-й сессии ситуацию в аннексирована Крыму и на Донбассе. Украине есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш".

Об этом в своем Facebook сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

"Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", - написала Джапарова.

Напомним, ранее в ООН заяивли, что минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе.

Также в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

В конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что в ООН раскритиковали правила пропуска на Донбассе.