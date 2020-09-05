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В ООН обговорять ситуацію в Криму і на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У Генеральній асамблеї ООН включили до порядку денного 75-ї сесії ситуацію у анексованому Криму та на Донбасі. Україна має що сказати на твердження про "нас там нет" та "Кримнаш".

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Про це у своєму Facebook повідомила Еміне Джапарова, перший заступник міністра закордонних справ України.

"Гарна новина з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про "нас там нет" та "Кримнаш", - написала Джапарова.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі.

Також в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму та Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Наприкінці червня генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.

Також РБК-Україна писало, що в ООН розкритикували правила пропуску на Донбасі.

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