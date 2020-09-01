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Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Вторник 01 сентября 2020 08:40
Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Андрей Козловский

В Генассамблее ООН представили доклад о работе Совета безопасности в 2019 году. В частности там речь шла и об урегулировании военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

О ситуации в Украине докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Они сообщали Совету о том, что Минские договоренности, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины.

Отмечается, что на повестке дня Совбеза были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающихся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.

Напомним, ранее заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что для того, чтобы прекратить войну и сохранить жизни бойцов и командиров нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление Фокина об амнистии боевикам такой, что не отвечает национальным интересам.

Также ранее РБК-Украина писало, что в США к годовщине Иловайска призвали Россию выполнять минские обязательства.

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