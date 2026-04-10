В ООН назвали зброю, від якої найчастіше гинуть цивільні в Україні

Статистика жертв за березень

За даними спостерігачів, у березні 2026 року кількість постраждалих серед цивільних зросла на 49% порівняно з лютим. Усього за місяць зафіксовано загибель щонайменше 211 людей, ще 1 206 осіб отримали поранення.

БПЛА малої дальності стали другою основною причиною втрат серед населення, спричинивши смерть 66 людей та поранення 369 осіб. На територіях поблизу лінії фронту дрони залишаються головною загрозою для мирних мешканців.

Ситуація на прифронтових територіях

Щоденні удари безпілотниками, артилерією та авіабомбами зумовили 63% від усіх березневих жертв. Найбільше від таких атак страждають люди похилого віку - вони становлять 50% від усіх загиблих та 40% від поранених.

Географія постраждалих охоплює 19 областей України та місто Київ. При цьому 97% усіх випадків загибелі або каліцтва цивільних зафіксовано на територіях, що контролюються урядом України.

Динаміка порівняно з минулим роком

Зо даним ООН, за перший квартал 2026 року в Україні загинули 556 людей, а 2 731 особа отримала поранення.

Ці показники на 20% перевищують дані за аналогічний період 2025 року, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій та ризиків для цивільних.