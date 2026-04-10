RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

В ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские в Украине

22:10 10.04.2026 Пт
2 мин
Какое именно оружие стало причиной большинства смертей вблизи линии фронта?
aimg Сергей Козачук
Фото: БПЛА стали самым смертоносным оружием для гражданских в Украине (Getty Images)

Беспилотники малой дальности стали самым смертоносным оружием для гражданского населения Украины в течение прошлого месяца. Количество жертв от атак БПЛА вблизи линии фронта продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).



Статистика жертв за март

По данным наблюдателей, в марте 2026 года количество пострадавших среди гражданских выросло на 49% по сравнению с февралем. Всего за месяц зафиксирована гибель по меньшей мере 211 человек, еще 1 206 человек получили ранения.

БПЛА малой дальности стали второй основной причиной потерь среди населения, вызвав смерть 66 человек и ранения 369 человек. На территориях вблизи линии фронта дроны остаются главной угрозой для мирных жителей.

Ситуация на прифронтовых территориях

Ежедневные удары беспилотниками, артиллерией и авиабомбами обусловили 63% от всех мартовских жертв. Больше всего от таких атак страдают пожилые люди - они составляют 50% от всех погибших и 40% от раненых.

География пострадавших охватывает 19 областей Украины и город Киев. При этом 97% всех случаев гибели или увечья гражданских зафиксировано на территориях, контролируемых правительством Украины.

Динамика по сравнению с прошлым годом

По данным ООН, за первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения.

Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий и рисков для гражданских лиц.

Позиция ООН относительно войны в Украине

Напомним, ранее в ООН сообщали, что Россия пытается сорвать мирный процесс, выдвигая заведомо нереалистичные ультиматумы, несмотря на отсутствие значительных стратегических успехов на фронте.

Также Организация Объединенных Наций выражала обеспокоенность из-за уровня детской смертности в Украине. Согласно последним отчетам, показатели смертности детей в возрасте до 5 лет в нашей стране втрое выше, чем в ряде других государств, а общая динамика снижения этого показателя в мире существенно замедлилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНРоссийская ФедерацияУкраинаВойна в Украине