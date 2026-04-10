В ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские в Украине

Статистика жертв за март

По данным наблюдателей, в марте 2026 года количество пострадавших среди гражданских выросло на 49% по сравнению с февралем. Всего за месяц зафиксирована гибель по меньшей мере 211 человек, еще 1 206 человек получили ранения.

БПЛА малой дальности стали второй основной причиной потерь среди населения, вызвав смерть 66 человек и ранения 369 человек. На территориях вблизи линии фронта дроны остаются главной угрозой для мирных жителей.

Ситуация на прифронтовых территориях

Ежедневные удары беспилотниками, артиллерией и авиабомбами обусловили 63% от всех мартовских жертв. Больше всего от таких атак страдают пожилые люди - они составляют 50% от всех погибших и 40% от раненых.

География пострадавших охватывает 19 областей Украины и город Киев. При этом 97% всех случаев гибели или увечья гражданских зафиксировано на территориях, контролируемых правительством Украины.

Динамика по сравнению с прошлым годом

По данным ООН, за первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения.

Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий и рисков для гражданских лиц.