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В ООН назвали виновных в незаконной посадке самолета Ryanair в Беларуси

Фото: в ООН назвали виновных в незаконной посадке самолета Ryanair в Беларуси (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Международная организация гражданской авиации, которая является структурным подразделением ООН, впервые обвинила белорусских чиновников в незаконной посадке рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самолет направлялся из Афин в Вильнюс в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры приказали ему приземлиться в Минске, сославшись на угрозу взрыва. Как только он оказался на земле, белорусский журналист Роман Протасевич был задержан.

"Совет признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса была заведомо ложной и создавала угрозу его безопасности, а кроме того, что угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, в приграничный с Украиной Ельск 15 июля прибыл эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".

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МинскБеларусьРоман ПротасевичRyanair