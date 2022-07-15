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Беларусь перебросит эшелон своей техники к границе с Украиной

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Гомельская область, Пятница 15 июля 2022 13:50
Беларусь перебросит эшелон своей техники к границе с Украиной Фото: Беларусь перебросит эшелон своей техники к границе с Украиной (modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

В Ельск сегодня прибудет эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отметим, что речь идет о территории Гомельской области, которая граничит с Украиной (Черниговской, Киевской, Житомирской, а также Ровенской областями).

"15 июля на железнодорожной станции "Ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой ВС РБ. Военные "продолжат усиление охраны государственной границы в Йельском районе", - говорится в сообщении.

Беларусь перебросит эшелон своей техники к границе с Украиной

Напомним, недавно в Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Их подготовка будет проходить именно в Гомельской области.

Как сообщалось, ранее в Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и Камазы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

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