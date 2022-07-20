В ООН назвали винних у незаконній посадці літака Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації, яка є структурним підрозділом ООН, вперше звинуватила білоруських чиновників у незаконному висадженні рейсу Ryanair з метою арешту журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Літак прямував з Афін до Вільнюса у травні 2021 року, коли білоруські диспетчери наказали йому приземлитися в Мінську, пославшись на загрозу вибуху. Як тільки він опинився на землі, білоруського журналіста Романа Протасевича затримали.

"Рада визнала, що загроза вибуху бомби щодо рейсу була свідомо хибною і створювала загрозу її безпеці, а крім того, що загрозу було доведено до відома льотного екіпажу за вказівкою вищих посадових осіб уряду Білорусі", - йдеться в повідомленні.