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В ООН назвали винних у незаконній посадці літака Ryanair у Білорусі

Фото: в ООН назвали винних у незаконній посадці літака Ryanair у Білорусі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міжнародна організація цивільної авіації, яка є структурним підрозділом ООН, вперше звинуватила білоруських чиновників у незаконному висадженні рейсу Ryanair з метою арешту журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак прямував з Афін до Вільнюса у травні 2021 року, коли білоруські диспетчери наказали йому приземлитися в Мінську, пославшись на загрозу вибуху. Як тільки він опинився на землі, білоруського журналіста Романа Протасевича затримали.

"Рада визнала, що загроза вибуху бомби щодо рейсу була свідомо хибною і створювала загрозу її безпеці, а крім того, що загрозу було доведено до відома льотного екіпажу за вказівкою вищих посадових осіб уряду Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у прикордонний з Україною Єльськ 15 липня прибув ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".

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МинскБілорусьРоман ПротасевичRyanair