Боевики на Донбассе продолжают нарушать отвод тяжелого вооружения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики размещают зенитные комплексы, танки и артиллерийские установки за пределами линии отвода

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что российские боевики продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, которые предусмотренные Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В опубликованном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 19 января 2019 года свидетельствуется, что военная техника и вооружения вооруженных формирований РФ размещается с грубыми нарушениями линии отвода тяжелого вооружения.

"Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксированные артиллерийские установки, танки и минометы", - сообщили в СЦКК.

Наблюдатели ОБСЕ 17 января зафиксировали размещение вблизи поселка Калиново-Борщуватое на запад от Луганска три танка Т-72. Также в тот же день БПЛА Миссии зафиксировал вблизи Дебальцево две противотанковые пушки "Рапира" МТ-12.

"Вместе с тем, Миссии не удается верифицировать вооружения представителей вооруженных формирований, российских оккупационных войск за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольных Правительству Украины районах Донецкой области", - заявили в СЦКК.

Наблюдатели зафиксировали, что и в дальнейшем отсутствуют две буксированних гаубицы Д-30 "Лягушка". Также наблюдатели вновь зафиксировали отсутствие в местах постоянного хранения вооружений за пределами соответствующих линий разведения в районе Донецкой области 13 танков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 20 января, боевики обстреляли позиции в районе Гнутового, потерь нет. Потерь в рядах Об'объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.