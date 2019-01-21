В ООН назвали число загиблих від початку конфлікту на Донбасі

Фото: українські військові (turchynov.com)

4000 загиблих були військовослужбовцями української армії

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тис. людей отримали під час конфлікту поранення.

В 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж до 2017 року), 224 отримали поранення. Українські військові оцінюють свої втрати в 100 загиблих і понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих і 310 поранених. В цілому на підконтрольних сепаратистам територіях з початку конфлікту загинули понад 4700 осіб.

Нагадаємо, з початку поточної доби 21 січня 2019 року бойовики один раз обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Також українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила, що російські бойовики продовжують грубо порушувати лінії відводу важкого озброєння, передбачені Мінськими домовленостями.

РБК-Україна писало, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував у районі Тернового на схід від Донецька 21 танк бойовиків, розміщений за межами виділених місць для їх зберігання.