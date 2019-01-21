ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В ООН назвали число загиблих від початку конфлікту на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 21:37
В ООН назвали число загиблих від початку конфлікту на Донбасі
Фото: українські військові (turchynov.com)

4000 загиблих були військовослужбовцями української армії

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тис. людей отримали під час конфлікту поранення.

В 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж до 2017 року), 224 отримали поранення. Українські військові оцінюють свої втрати в 100 загиблих і понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих і 310 поранених. В цілому на підконтрольних сепаратистам територіях з початку конфлікту загинули понад 4700 осіб.

Нагадаємо, з початку поточної доби 21 січня 2019 року бойовики один раз обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Також українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила, що російські бойовики продовжують грубо порушувати лінії відводу важкого озброєння, передбачені Мінськими домовленостями.

РБК-Україна писало, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував у районі Тернового на схід від Донецька 21 танк бойовиків, розміщений за межами виділених місць для їх зберігання.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового Бойовики замінували територію поблизу окупованого Дружного, - СЦКК
Новини України ДонецькООНДонбасвойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся