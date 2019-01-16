ОБСЕ зафиксировала танки боевиков в Донецкой области

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

С нарушением Минских договоренностей размещено 21 танк

Безпилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал районе Тернового на восток от Донецка 21 танк боевиков, размещенный за пределами выделенных мест для их хранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как отмечается, по данным отчета СММ ОБСЕ, мониторинг отвода вооружений, предусмотренный Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему, подтверждают, что тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается по линиям отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения.

Так, 13 января беспилотник СММ зафиксировал 21 танк (тринадцать Т‑72 и восемь Т‑64) российско-оккупационных войск в районе Тернового на восток от Донецка.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать требования Минских договоренностей, относительно хранения тяжелого вооружения в выделенных местах.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе размещение тяжелого вооружения за пределами определенных мест хранения, в частности, шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) и двенадцати минометов (одиннадцати ПМ-38, 120 мм, и одного 2Б11 "Сани", 120 мм).

РБК-Украина писало, что боевики запретили наблюдателям ОБСЕ работать в одном из поселков Луганской области.