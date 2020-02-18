В ООН назвали число гражданских, пострадавших за год от военных действий на Донбассе

За прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", - заявила Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", - добавила она.

Напомним, Европейский союз призвал Российскую Федерацию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе. Отреагировать на сегодняшнюю атаку боевиков призывала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как известно, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции. Под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.