В ООН назвали число цивільних, потерпілих за рік від військових дій на Донбасі

За минулий рік від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних

Про це заявила заступник Генсека ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло, передає РБК-Україна.

На засіданні Ради безпеки ООН 18 лютого, де обговорюється питання наступу бойовиків, вона навела дані останньої доповіді місії ООН з прав людини в Україні від 12 грудня 2019 року.

"Збройний конфлікт на сході України досі веде до загибелі і поранень людей, серйозно обмежує свободу пересування і згубно позначається на базових правах людини... У 2019 зафіксовано 167 постраждалих серед цивільного населення: 27 загиблих і 140 поранених", - заявила Дікарло.

За її словами, 63% громадян на Донеччині постраждали в результаті обстрілу з стрілецької зброї.

"І 35% постраждали внаслідок хв і вибухонебезпечних залишків війни", - додала вона.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Російську Федерацію вплинути на підконтрольні їй збройні формування на Донбасі. Відреагувати на сьогоднішню атаку бойовиків закликала і президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Як відомо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції. Під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.