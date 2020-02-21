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ООН направила на Донбасс 6 грузовиков гуманитарной помощи

Новости » Общество     21.02.2020 - 09:51
ООН направила на Донбасс 6 грузовиков гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (flickr.com/un_photo)

Жителям ОРДЛО направили более 10 тонн школьных принадлежностей

Организация Объединенных Наций (ООН) направила на оккупированные территории Донбассе 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Twitter.

По данным ведомства, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию въехали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев.

Отмечается, что жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.

ООН направила на Донбасс 6 грузовиков гуманитарной помощи

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красно Креста отправил на оккупированные территории Донбасса свыше 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Жители оккупированных территорий получили 200 тонн продуктовых наборов.

Кроме того, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло заявила, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины.

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