ООН направила на Донбасс 6 грузовиков гуманитарной помощи

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Жителям ОРДЛО направили более 10 тонн школьных принадлежностей

Организация Объединенных Наций (ООН) направила на оккупированные территории Донбассе 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Twitter.

По данным ведомства, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию въехали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев.

Отмечается, что жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красно Креста отправил на оккупированные территории Донбасса свыше 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Жители оккупированных территорий получили 200 тонн продуктовых наборов.

Кроме того, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло заявила, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины.