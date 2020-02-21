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ООН направила на Донбас 6 вантажівок гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 09:51
ООН направила на Донбас 6 вантажівок гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (flickr.com/un_photo)

Жителям ОРДЛО направили понад 10 тонн шкільного приладдя

Організація Об'єднаних Націй (ООН) направила на окуповані території Донбасі 6 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

За даними відомства, сьогодні через контрольний пункт в'їзду-виїзда "Новотроїцьке" на окуповану територію в'їхали 6 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління ООН у справах біженців.

Зазначається, що жителям окупованих територій відправили понад 10 тонн шкільного приладдя.

ООН направила на Донбас 6 вантажівок гуманітарної допомоги

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоно Хреста відправив на окуповані території Донбасу понад 10 вантажівок з гуманітарною допомогою. Мешканці окупованих територій отримали 200 тонн продуктових наборів.

Крім того, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло заявила, що у 2020 році ООН необхідно 158 млн доларів для надання допомоги населенню на Донбасі. Гуманітарної допомоги потребують близько 3,4 млн осіб на сході України.

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