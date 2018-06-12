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Интервью

ООН и МАГАТЭ одобрительно встретили денуклеаризацию Корейского полуострова

НовостиПолитика    12.06.2018 - 19:30
Фото: Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)
Фото: Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Также положительно о заявлении Трампа и Ким Чен Ына откликнулась и верховная представительница ЕС

Совместное заявление президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности проводить ядерное разоружение Корейского полуострова одобрительно встретили в Организации Объединенных наций (ООН) и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает DW.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал поддержать эту инициативу. Гутерриш отметил, что для реализации самой инициативы, так же как и предыдущих соглашений по этому поводу, понадобится "терпение и поддержка со стороны глобального сообщества".

В то же время в Международном агентстве по атомной энергии выразили готовность проверять процесс ядерного разоружения Северной Кореи.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в Вене по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, в случае поступления соответствующих просьб со стороны стран-участниц этого процесса, МАГАТЭ готово к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что одобрительно о заявлении Трампа и Ким Чен Ына откликнулась и верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини. Верховная дипломатка ЕС назвала ее "решающим и необходимым шагом".

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации немедленно.

Также добавим, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в подписанном соглашении предоставил Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Теги публикации: ООН, МАГАТЭ, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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