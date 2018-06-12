У ЄС задоволені результатом саміту Трампа і Кім Чен Ина

Могеріні наголосила, що кінцевою метою, яку поділяє вся міжнародна спільнота є денуклеаризація Корейського півострова

Європейський Союз задоволений результатом саміту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні з приводу саміту в Сінгапурі.

Так, Могеріні наголосила, що сьогоднішній саміт ще раз підтвердив сильне переконання Євросоюзу у тому, що дипломатія залишається єдиним способом для досягнення стійкого миру на півострові.

"Ця зустріч на найвищому рівні була важливим і необхідним кроком на шляху до позитивних змін, вже досягнутих у міжкорейських відносинах і на півострові завдяки лідерству, мудрості і рішучості президента Північної Кореї Кім Чен Ина", - підкреслила Могеріні.

Дипломат наголосила: кінцевою метою, яку поділяє вся міжнародна спільнота, та яка виражена у рішеннях Ради безпеки ООН, залишається повна, прозора і незворотна денуклеаризація Корейського півострова.

"Спільна заява, підписана лідерами США і КНДР, сьогодні дає чіткий сигнал про досягнення цієї мети", - йдеться у заяві.

Європейський Союз готовий надати підтримку у майбутніх переговорах та інших кроках, спрямованих на забезпечення стійкого миру на Корейському півострові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки, Північна Корея мають намір розвивати "нові відносини" між країнами. Текст угоди за підсумками саміту в Сінгапурі опублікував американський телеканал CNN.

Також президент США Дональд Трамп оголосив про формальне завершення Корейської війни незабаром.