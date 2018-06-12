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Інтерв'ю

Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно

НовиниПолітика    12.06.2018 - 18:11
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

За словами Трампа, КНДР повинна дуже швидко позбутися ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу АВС.

За словами Трампа, КНДР повинна дуже швидко позбутися ядерної зброї.

"Я думаю, що вони хочуть зробити це швидко, подивимося. Це означає, що вони (КНДР, - ред.) повинні почати процес негайно", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. У свою чергу, президент США Дональд Трамп у підписаній угоді надав Кім Чен Ину якісь "гарантії безпеки" в обмін на відмову від ядерної зброї.

У ЄС задоволені результатом саміту Трампа і Кім Чен Ина Порошенко сподівається, що гарантії безпеки США за відмову КНДР від ядерної зброї врахують досвід України
Теги публікації: КНДР, ядерное оружие, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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