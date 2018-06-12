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ООН і МАГАТЕ схвально зустріли денуклеаризацію Корейського півострова

НовиниПолітика    12.06.2018 - 19:30
Фото: Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)
Фото: Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Також схвально про заяву Трампа та Кім Чен Ина відгукнулася й верховна представниця ЄС

Спільну заяву президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина щодо готовності проводити ядерне роззброєння Корейського півострова схвально зустріли в Організація Об'єднаних націй (ООН) та Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє DW.

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав підтримати цю ініціативу. Гутерріш наголосив, що для реалізації самої ініціативи, так само як і попередніх угод щодо цього, знадобиться "терпіння та підтримка з боку глобального співтовариства".

Водночас у Міжнародному агентстві з атомної енергії висловили готовність перевіряти процес ядерного роззброєння Північної Кореї.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано у Відні за підсумками зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.. За його словами, у разі надходження відповідних прохань з боку країн-учасниць цього процесу, МАГАТЕ готове до співпраці.

Раніше стало відомо, що схвально про заяву Трампа та Кім Чен Ина відгукнулася й верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Верховна дипломатка ЄС назвала її "вирішальним та необхідним кроком".

Нагадаємо, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.

Також додамо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. У свою чергу, президент США Дональд Трамп у підписаній угоді надав Кім Чен Ину якісь "гарантії безпеки" в обмін на відмову від ядерної зброї.
 

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Теги публікації: ООН, МАГАТЭ, Сполучені Штати Америки, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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