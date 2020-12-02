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ООН виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків

Відень, Середа 02 грудня 2020 21:49
ООН виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків
Фото: марихуана виключена зі списку небезпечних наркотиків (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комісії Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотичних засобів виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків. Дане рішення може привести до більш інтенсивних досліджень користі медичного канабісу.

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що сьогодні комісія розглянула рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про рекласифікацію канабісу та його похідних. Сьогоднішнім рішенням марихуана виключена зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року. У цьому переліку значаться опіоїди, які викликають сильну залежність, в тому числі героїн.

Як вважають експерти, це рішення негайно не вплине на ослаблення міжнародного контролю обороту канабісу. А національні уряди, як і раніше будуть мати юрисдикцію щодо того, як класифікувати канабіс. У той же час багато країн керуються глобальними конвенціями, і виключення марихуани зі списку сприймається як перемога прихильників її легалізації.

Також повідомляється, що голосування завершилося з результатом 27 проти 25. При цьому Україна утрималася, а США і європейські країни підтримали виключення марихуани зі списку. Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія були проти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про легалізацію медичного канабісу в Україні вже готується.

Зазначимо, питання про легалізацію медичного канабісу виносилося на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. За попередніми даними, легалізацію підтримали 70% опитаних.

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