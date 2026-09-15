ООН хоче перенести запаси гуманітарної допомоги під землю через удари Росії

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале розповів, що організація шукає способи зменшити ризик знищення допомоги внаслідок російських атак.

За його словами, цього року під удари вже потрапили 10 складів ООН. Внаслідок атак були знищені гуманітарні вантажі на мільйони доларів.

Росія б'є по складах з допомогою

Один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я, де зберігалися медичні засоби, був уражений на початку вересня.

Інші російські удари знищили гігієнічні набори та шкільне приладдя, призначені для дітей.

Шмале назвав атаки на складські об'єкти новою тенденцією останніх кількох місяців. Він зазначив, що через це гуманітарним організаціям доводиться переглядати підходи до зберігання і доставки допомоги.

"Ці навмисні атаки на складські об'єкти (...) є новою тенденцією останніх кількох місяців", - сказав координатор ООН.

Допомогу можуть перенести під землю

Один із варіантів, який зараз розглядає ООН, - переміщення запасів у підземні бункери. Організація також намагається не закуповувати великі обсяги гуманітарної допомоги задовго до її доставки.

За словами Шмале, закупівлі хочуть максимально наближати до моменту, коли вантажі будуть потрібні на місці. Це має скоротити час їхнього перебування на складах і, відповідно, ризик потрапляння під російські удари.

"Все більше складається враження, що лінія фронту переміщується в повітря", - зазначив представник ООН.

Він додав, що така ситуація створює додаткове фінансове навантаження. Йдеться не лише про безпосередню вартість знищених вантажів, а й про витрати на захист персоналу та самої гуманітарної інфраструктури.

За словами Шмале, ці додаткові витрати не були передбачені в бюджеті ООН на гуманітарну допомогу Україні, який на 2026 рік становить 2,3 млрд доларів.