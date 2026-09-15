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ООН хочет перенести запасы гуманитарной помощи под землю из-за ударов России

19:19 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: последствия российского удара по гуманитарному составу в Украине (ukraine.un.org)

ООН рассматривает возможность хоронить гуманитарные запасы под землей после серии российских ударов, уничтоживших в этом году уже 10 складов организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Матиас Шмале рассказал, что организация ищет способы снизить риск уничтожения помощи в результате российских атак.

По его словам, в текущем году под удары уже попали 10 составов ООН. В результате атак были уничтожены гуманитарные грузы на миллионы долларов.

Россия бьет по слогам с помощью

Один из главных составов Всемирной организации здравоохранения, где хранились медицинские средства, был поражен в начале сентября.

Другие российские удары уничтожили гигиенические наборы и школьные принадлежности, предназначенные для детей.

Шмале назвал атаки на складские объекты новой тенденцией последних нескольких месяцев. Он отметил, что поэтому гуманитарным организациям приходится пересматривать подходы к хранению и доставке помощи.

"Эти умышленные атаки на складские объекты (…) являются новой тенденцией последних нескольких месяцев", – сказал координатор ООН.

Помощь могут перенести под землю

Один из вариантов, рассматриваемых сейчас ООН, - перемещение запасов в подземные бункеры. Организация также пытается не закупать большие объемы гуманитарной помощи задолго до доставки.

По словам Шмале, закупки хотят максимально приближать к моменту, когда грузы будут нужны на месте. Это должно сократить время их пребывания на складах и соответственно риск попадания под российские удары.

"Все больше создается впечатление, что линия фронта перемещается в воздух", - отметил представитель ООН.

Он добавил, что такая ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку. Речь идет не только о непосредственной стоимости уничтоженных грузов, но и о расходах по защите персонала и самой гуманитарной инфраструктуры.

По словам Шмале, эти дополнительные расходы не предусмотрены в бюджете ООН на гуманитарную помощь Украине, который на 2026 год составляет 2,3 млрд долларов.

Ранее в ООН предупредили о "самой тяжелой зиме" для Украины с начала полномасштабной войны. Из-за российских ударов по энергетике люди могут остаться без света, отопления и воды, что при низких температурах может повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

Кроме того, в ООН признали, что атаки РФ на порты и корабли угрожают продовольственной безопасности мира.

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