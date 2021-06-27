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В ООН готовятся обвинить российских наемников в военных преступлениях в ЦАР

Автор: Артур Родивилов

ООН провела расследование злоупотреблений российских наемников в Центральноафриканской республике (ЦАР). Доклад о военных преступлениях будет опубликован в ближайшее время.

Об этом сообщает The New York Times.

Организация пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы.

Он основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.

ООН заявила, что российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. По информации организации, в стране максимально действовало 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.

Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 "военных инструкторов". NYT также пишет, что российские боевики заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.

Ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2020 года, когда антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране президентских выборов и начала наступление на столицу страны Банги.

Правительственные силы при поддержке внешних сил, включая миротворцев ООН, российских и руандийских военных остановили продвижение отрядов повстанцев.

Напомним, власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами.

Отметим, ранее сообщалось, что в ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских.

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ЦАР