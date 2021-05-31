В ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских

В Центральноафриканской Республике погибли трое граждан России и двое местных полицейских погибли. Они подорвались на самодельном взрывном устройстве.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что инцидент произошел еще 27 мая, при этом также были ранены пятеро военнослужащих вооруженных сил ЦАР.

"Трое российских союзников и двое сотрудников Центральноафриканской полиции были убиты", - проинформировал официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Речь идет о солдатах одного из военизированных формирований.

Местные СМИ уточняют, что взрыв произошел в районе поселка Бондіба, когда военная колонна возвращалась к месту базирования.