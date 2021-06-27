В ООН готуються звинуватити російських найманців у військових злочинах у ЦАР

Організація прийшла до висновку, що росіяни і урядові війська ЦАР грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, в тому числі віруючих в мечеті, де ховалися повстанці.

Він заснований на фото, свідченнях свідків та інформації місцевих чиновників. Мова в доповіді йде про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах.

ООН заявила, що російські найманці, що діяли під виглядом неозброєних військових радників, вели урядові війська. За інформацією організації, в країні максимально діяло 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.

Як уточнює газета, російська влада стверджувала, що в ЦАР ніколи не було понад 550 "військових інструкторів". NYT також пише, що російські бойовики зайняли позиції у великих гірничодобувних центрах ЦАР з великими запасами алмазів.

Ситуація в ЦАР загострилася в грудні 2020 року, коли антиурядова "Коаліція патріотів за зміни" намагалася не допустити проведення в країні президентських виборів і почала наступ на столицю країни Банги.

Урядові сили за підтримки зовнішніх сил, включаючи миротворців ООН, російських і руандійських військових зупинили просування загонів повстанців.