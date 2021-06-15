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Наемники России причастны к пыткам и казням мирного населения в ЦАР, - CNN

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Банги, Вторник 15 июня 2021 14:27
Наемники России причастны к пыткам и казням мирного населения в ЦАР, - CNN Фото: российские наемники в ЦАР убивали людей (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Жители города Бамбари (Центральная Африканская Республика) рассказали, как российские наемники при содействии вертолета стреляли по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли десятки людей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на конфиденциальные документы Организации объединенных наций.

Вместе с боевиками РФ в стране воюют наемники из Сирии. По отчету ООН, сейчас в ЦАР находится около 2300 наемников, включая сирийский контингент.

У россиян была база за пределами Бамбари, где пытки были обычным явлением, сообщает CNN. Кроме того, сообщается, наемники РФ "произвели массовые казни" подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами в деревне, которая находилась недалеко от месторождений золота и алмазов.

Телеканал сообщает, что для миротворцев ООН из многих стран, дислоцированных в ЦАР, присутствие российских наемников "стало дилеммой".

"Глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что было "несколько тревожных случаев трудностей с Центрально-африканскими вооруженными силами и их партнерами", -отмечает источник.

Напомним, власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами.

Отметим, ранее сообщалось, что в ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских.

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