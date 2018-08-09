ООН готовится к битве в сирийском Идлибе и просит Турцию открыть границу

Несмотря на заверения РФ и Ирана о недопущении боев в Идлибе, ООН готовится к худшему

Несмотря на уверения Российской федерации и Ирана на заседании сирийской гуманитарной группы о сдерживании повстанцев в сирийской провинции Идлиб, ООН уже готовится к тому, что произойдет битва. Об этом заявил советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Егеланн, передает Reuters.

По словам советника, Россия и Иран пообещали, что будут делать все возможное, чтобы не допустить сражения с повстанцами, которые удерживают Идлиб. Также Егеланн надеется, что военные посланники и дипломаты достигнут соглашения, для избежания боев.

Однако, по его словам, ООН готовится к тому, что битва состоится, и просит Турцию держать свои границы открытыми, чтобы мирные жители могли убежать, если возникнет такая необходимость.

Напомним, 10 июня в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей. Авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариху. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени Из.

Также в сирийском наблюдательном центре по правам человека 24 июня заявили, что российская авиация, которая в Сирии выступает на стороне президента Башара Асада, впервые за год после договоренности о прекращении огня, нанесла удары по повстанцам в южных районах Сирии. Ранее в результате авиаударов России в ночь на 8 июня в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 44 человек.

По данным ООН, обнародованным 28 июля 2018 года, в результате войны Сирии более 7 тысяч детей были убиты или получили увечья.