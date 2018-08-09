ООН готується до битви в сирійському Ідлібі та просить Туреччину відкрити кордон

Попри запевнення РФ та Ірану про недопущення боїв в Ідлібі, ООН готується до найгіршого

Попри запевнення Російської федерації та Ірану на засіданні сирійської гуманітарної групи про стримування повстанців у сирійській провінції Ідліб, ООН вже ж готується до того, що відбудеться битва. Про це заявив радник ООН з гуманітарних питань Ян Егеланн, передає Reuters.

За словами радника, Росія та Іран пообіцяли, що робитимуть усе можливе, аби не допустити битви із повстанцями, які утримують Ідліб. Також Егеланн сподівається, що військові посланці та дипломати досягнуть угоди, для уникнення боїв.

Проте, за його словами, ООН готується до того, що битва відбудеться, і просить Туреччину тримати свої кордони відкритими, аби мирні жителі могли втекти, якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, 10 червня в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаудару загинули 17 мирних жителів. Авіація режиму Башара Асада в неділю після полудня завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тефтеназ і Аріху. Ударам також піддалися селища Рам Хамдан і Бені Із.

Також у сирійському наглядовому центрі з прав людини 24 червня заявили, що російська авіація, котра у Сирії виступає на боці президента Башара Асада, вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдала ударів по повстанцях в південних районах Сирії. Раніше у результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 людей.

За даними ООН, оприлюднених 28 липня 2018 року, у результаті війни Сирії понад 7 тисяч дітей були вбиті або отримали каліцтва.