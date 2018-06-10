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В сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаудару загинули 17 мирних жителів

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 20:06
Ілюстративне фото (unisef.org)
Ілюстративне фото (unisef.org)

Зокрема, авіаудар було нанесено по будівлі дитячої лікарні в Тефтеназі

В сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаудару загинули 17 мирних жителів. Про це повідомляє "Анадолу".

Повідомляється, що авіація режиму Башара Асада в неділю після полудня завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тефтеназ і Аріху. Ударам також піддалися селища Рам Хамдан і Бені Із.

Зокрема в Тефтеназі авіаудар було нанесено по будівлі дитячої лікарні. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей, в тому числі три дитини. Загалом в Тефтеназі 10 червня загинуло 13 осіб. У Аріху загинули два сирійця, в Біннеше і Рам Хамдані по одному.

Поранених доставлено в довколишні госпіталі. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня Росія нанесла потужний удар по позиціях повстанців у провінції Ідліб. Загинули 44 людини.

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Теги публікації: загиблі, авіаудари, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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