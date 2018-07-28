В ході конфлікту в Сирії загинули і були поранені понад 7 тисяч дітей

У Сирії закриті третина всіх шкіл

В результаті війни Сирії більше 7 тисяч дітей були вбиті або отримали каліцтва. Про це йдеться в повідомленні "Новин ООН".

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питання про дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба заявила, що з початку 2018 року було зафіксовано 1200 випадків насильства щодо дітей в ході збройного конфлікту

"Я мушу підкреслити, що це (7 тисяч убитих і поранених дітей, - ред.) – тільки підтверджені дані. У непідтверджених повідомленнях йдеться про понад 20 тисяч жертв серед дітей", - сказала Вірджинія Гамба.

Вона зазначила, що близько 180 дітей були залучені до служби в збройних загонах

" Понад 60 шкіл піддалися нападам. Підтверджені відомості про сто нападів на лікарні та інші медичні установи і медичний персонал", - розповіла вона.

За її словами, більшість з цих підтверджених грубих порушень були здійснені в останні шість місяців під час наступів різних сторін у районах Африна, Хами, Ідліб, Східної Гути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю збила сирійський винищувач. Ізраїльська армія запустила дві ракети з комплексу Patriot по винищувачу "Сухий" Військово-повітряних сил Сирії, який проник в повітряний простір Ізраїлю на 1 милю вглиб.