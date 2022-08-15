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ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС по согласию Украины и России

Фото: ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС по согласию Украины и России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что в последние дни различные российские официальные лица неоднократно обвиняли секретариат ООН в отмене или блокировке визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Дюжаррик опроверг такие заявления и сказал, что у секретариата ООН нет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин считает, что МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.

Кроме того, Верховная Рада официально призывает осудить ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС