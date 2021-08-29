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Аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН

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Афганистан, Воскресенье 29 августа 2021 15:18
Аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН Фото: ООН может контролировать аэропорт Кабула (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того, как Афганистан покинут военнослужащие США. О соответствующей инициативе заявили правительства Франции и Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France24.

Франция и Великобритания выступили с инициативой сделать хаб для гуманитарных миссий под эгидой ООН на территории аэропорта Кабула, где сегодня проходит эвакуация местных жителей и граждан других стран.

"Это крайне важно. Это обеспечило бы основу для неотложных действий ООН и позволило бы международному сообществу и каждому в рамках полномочий продолжать оказывать давление на талибов", - отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что США сейчас находятся на финальном этапе эвакуации из Афганистана.

Также РБК-Украина писало о том, что представители радикального движения "Талибан" предложили Турции взять под контроль работу аэропорта в Кабуле.

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ООН Афганистан Кабул
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