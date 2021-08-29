Безопасность аэропорта Кабула обеспечат союзники США, - Блинкен

За безопасность аэропорта Кабула после вывода американских войск из Афганистана будут отвечать другие страны. В эвакуации нуждаются 300 граждан США.

Госсекретарь отметил, что в субботу высокопоставленный представитель талибов в выступлении по телевидению и радио заверил, что афганцам будет гарантирована свобода передвижения после 31 августа.

"В регионе есть ряд стран, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Они сосредоточены на том, как обеспечить, чтобы аэропорт оставался открытым или вновь открылся после нашего ухода, гарантировать прибытие и отлет рейсов, - соблюдать надлежащую безопасность. Мы провели большую техническую работу над тем, что будет нужно для поддержания работы аэропорта. Мы поделились этим с теми странами, и у нас будет план дальнейших действий", - заявил Блинкен.