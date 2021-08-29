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Безопасность аэропорта Кабула обеспечат союзники США, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 29 августа 2021 22:57
Безопасность аэропорта Кабула обеспечат союзники США, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

За безопасность аэропорта Кабула после вывода американских войск из Афганистана будут отвечать другие страны. В эвакуации нуждаются 300 граждан США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена телеканалу NBC.

Госсекретарь отметил, что в субботу высокопоставленный представитель талибов в выступлении по телевидению и радио заверил, что афганцам будет гарантирована свобода передвижения после 31 августа.

"В регионе есть ряд стран, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Они сосредоточены на том, как обеспечить, чтобы аэропорт оставался открытым или вновь открылся после нашего ухода, гарантировать прибытие и отлет рейсов, - соблюдать надлежащую безопасность. Мы провели большую техническую работу над тем, что будет нужно для поддержания работы аэропорта. Мы поделились этим с теми странами, и у нас будет план дальнейших действий", - заявил Блинкен.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что США сейчас находятся на финальном этапе эвакуации из Афганистана.

Также РБК-Украина писало о том, что представители радикального движения "Талибан" предложили Турции взять под контроль работу аэропорта в Кабуле.

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Кабул
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