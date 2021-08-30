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Талибы отказались от создания зоны безопасности в Афганистане

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Афганистан , Понедельник 30 августа 2021 03:47
Талибы отказались от создания зоны безопасности в Афганистане Фото: союзники США будут контролировать аэропорт Кабула (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Группировка "Талибан" отклонила предложение Британии и Франции о создании в Афганистане зоны безопасности для афганцев, которые не успели эвакуироваться. Представитель талибов утверждает, что в этом нет необходимости, потому что любой желающий сможет уехать за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию France Inter.

Он заявляет, что, "как и в любой другой стране", выезжающим из Афганистана потребуются паспорт и виза.

"В этом нет необходимости. Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании? После 31 августа каждый афганец сможет выезжать за границу, если он этого пожелает", - сказал представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

Накануне Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания предложат на заседании Совете Безопасности ООН 30 августа принять резолюцию о создании зоны безопасности. Страны хотят, чтобы контроль за ней оставался у ООН. Предполагается, что в этой зоне смогут укрыться афганцы, не успевшие улететь из Афганистана после смены власти.

30 августа также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с представителями нескольких стран координацию по Афганистану. В консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании

Напомним, ранее Блинкен заявил, что за безопасность аэропорта Кабула после вывода американских войск из Афганистана будут отвечать союзники.

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Афганистан Кабул
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