ООН: економічний спад може призвести до загибелі сотень тисяч дітей у 2020 році

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Генсек ООН надав доповідь про вплив пандемії COVID-19 на дітей

Внаслідок економічного спаду, викликаного коронавірусом, у 2020 році можуть померти сотні тисяч дітей у усьому світі. Про це йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо впливу пандемії COVID-19 на дітей.

У доповіді наголошується, що служби охорони здоров'я країн виявляються перевантаженими через значну кількість інфікованих, відповідно, хворим дітям важче отримувати якісну медичну допомогу.

"В умовах наростання глобальної рецесії у 2020 році можуть відбутися сотні тисяч додаткових випадків смерті дітей", - зазначив Гутерріш.

Генсек ООН також повідомив, що 310 мільйонів школярів у 143 країнах зазвичай використовують шкільне харчування у якості надійного джерела щоденного споживання їжі, проте після закриття більшості шкіл через карантин частина з них змушені шукати інші місця для харчування.

Також серйозним ризиком в ООН вважають зниження сімейних доходів, що обов'язково позначиться на здоров'ї дітей.

"Це змусить бідні сім'ї скоротити основні витрати на охорону здоров'я і харчування, особливо це стосується дітей, вагітних жінок і годуючих матерів. Кампанії вакцинації проти поліомієліту були припинені. Кампанії з імунізації проти кору припинили як мінімум у 23 країнах", - зазначив Гутерріш.

В Україні наразі зафіксований 4161 випадок зараження коронавірусом. 289 з них - діти у віці до 17 років. COVID-19 підозрюють ще у майже 1200 дітей.

Детальніше про пандемію коронавірусу в Україні та світі 16 квітня - у матеріалі РБК-Україна.