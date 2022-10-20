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ООН допоможе Україні з розмінуванням та передасть необхідну техніку

Фото: ООН допоможе Україні з розмінуванням та передасть необхідні засоби (minre.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) допоможе Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про наступний пакет допомоги:

  • металодетектори;
  • броньовані шоломи;
  • бронежилети;
  • мінні трали;
  • широкорамкові металошукачі;
  • броньовані екскаватори.

Це все має допомогти піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів. Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів.

Нагадаємо, що росіяни замінували майже всі місця масових поховань українців.

Раніше повідомлялось, що робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області.

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