ООН допоможе Україні з розмінуванням та передасть необхідну техніку

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) допоможе Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про наступний пакет допомоги:
Це все має допомогти піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів. Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів.
Нагадаємо, що росіяни замінували майже всі місця масових поховань українців.
Раніше повідомлялось, що робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області.
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