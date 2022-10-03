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Робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області: що про нього відомо

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Понеділок 03 жовтня 2022 17:02
Робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області: що про нього відомо Фото: робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області (t me dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Піротехніки використовують роботизований комплекс "Superdroid Robots "Мастиф" для проведення розвідки та дистанційного розмінування на особливо небезпечних ділянках на території звільненої Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Робот-сапер проводить дистанційну розвідку місцевості на наявність певних видів боєприпасів. Його використовують для того, аби одразу не відправляти саперів на небезпечні ділянки.

Зазначається, що в Україні ще ніхто не використовував такого робота у роботі з протипіхотними мінами.

"Піротехніки, які працюють на Балаклійщині, вже використовують його у роботі: спочатку за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім залучають робота, який під'їзжає до ВНП та вилучає їх", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, в ОП показали заходи з очищення Лиману від мін та залишків окупантів після деокупації міста.

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Харків ДСНС
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