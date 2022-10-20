ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимую технику

Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) поможет Украине провести разминирование определенных территорий и предоставит необходимую для этого технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты", – говорится в сообщении.
Речь идет о следующем пакете помощи:
Все это должно помочь пиротехникам очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов. Об этом договорились на рабочей встрече команды Минреинтеграции с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов.
Напомним, что россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.
Ранее сообщалось, что робот-сапер помогает в разминировании Харьковской области.
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