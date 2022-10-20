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ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимую технику

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Украина, Четверг 20 октября 2022 18:30
ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимую технику Фото: ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимые средства (minre.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) поможет Украине провести разминирование определенных территорий и предоставит необходимую для этого технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты", – говорится в сообщении.

Речь идет о следующем пакете помощи:

  • металлодетекторы;
  • бронированные шлемы;
  • бронежилеты;
  • минные тралы;
  • широкорамочные металлоискатели;
  • бронированные экскаваторы.

Все это должно помочь пиротехникам очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов. Об этом договорились на рабочей встрече команды Минреинтеграции с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов.

Напомним, что россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.

Ранее сообщалось, что робот-сапер помогает в разминировании Харьковской области.

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