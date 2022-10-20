ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимую технику

Фото: ООН поможет Украине с разминированием и передаст необходимые средства (minre.gov.ua)

Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) поможет Украине провести разминирование определенных территорий и предоставит необходимую для этого технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты", – говорится в сообщении. Речь идет о следующем пакете помощи: металлодетекторы;

бронированные шлемы;

бронежилеты;

минные тралы;

широкорамочные металлоискатели;

бронированные экскаваторы. Все это должно помочь пиротехникам очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов. Об этом договорились на рабочей встрече команды Минреинтеграции с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов.