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ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя. Мы уже не просим, а требуем, - Верещук

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 16:50
ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя. Мы уже не просим, а требуем, - Верещук Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России, - ред.). Самое главное, что может сделать ООН - это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Гутерриш посетит Москву, после чего 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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ООН Мариуполь Ирина Верещук
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