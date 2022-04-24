ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ООН має забезпечити коридор з Маріуполя. Ми вже не просимо, а вимагаємо, - Верещук

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 квітня 2022 16:50
ООН має забезпечити коридор з Маріуполя. Ми вже не просимо, а вимагаємо, - Верещук Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Саме це питання треба піднімати в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це повинен говорити пан Гутерріш (в Росії, - ред.). Найголовніше, що може зробити ООН - це відкрити гуманітарний коридор", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш відвідає Москву, після чого 28 квітня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Маріуполь Ірина Верещук
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде