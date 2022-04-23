ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генсек ООН приедет в Украину, чтобы встретиться с Зеленским

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 04:07
Генсек ООН приедет в Украину, чтобы встретиться с Зеленским Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе отправится в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

Кроме того, Гутерриш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

Напомним, Гутерриш попросил об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны.

Ранее генсек ООН предложил установить в Украине "пасхальное перемирие", но Россия не поддержала его инициативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает